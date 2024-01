Przegląd prasy z grudnia 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Mogilnie?

Przedwojenne wigilie i spotkania gwiazdkowe. Zobaczcie jak kiedyś świętowano wigilię Bożego Narodzenia. Zapraszamy do galerii zdjęć!

Policjanci wyjaśniają pod nadzorem Prokuratury Rejonowej przyczyny i okoliczności pożaru budynku inwentarskiego, do którego doszło we wsi Bielice( gm. Mogilno). Ogień zabił 65 sztuk bydła i strawił sprzęt rolniczy. Szacunkowe straty wynoszą około 2,5 mln zł.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w grudniu uwagę czytelniczek i czytelników z Mogilna. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Jak wyglądały bombki i świąteczne ozdoby choinkowe kiedyś, za czasów PRL? Bombki PRL miały wyraźny styl. Teraz moda na nie wraca. Peerelowskie bombki jednych fascynują, jako szklane dzieła sztuki użytkowej, inni zaś chętnie wracają z sentymentem do wspomnień Świąt Bożego Narodzenia sprzed lat. Zobaczmy, jak wyglądały bombki na choinkę za PRL-u.

Mł. asp. Sebastian Nowacki z Komendy Głównej Polski rowerem miejskim pokonał 700-kilometrową trasę Z Zakopanego do Płocka. Zrobił to w 72 godziny. Zrobił to, aby wesprzeć i nagłośnić zbiórkę pieniędzy dla sześcioletniego Tymoteusza z Płocka, który walczy z chorobą nowotworową.