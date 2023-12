Przegląd tygodnia z 24.12.2023 w Mogilnie. Najważniejsze wydarzenia od 17.12 do 23.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Mogilno, 24.12.2023. 17.12 - 23.12.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Tak jak w latach poprzednich, na inowrocławskim Rynku stanęła Bożonarodzeniowa Szopka. Obejrzymy w niej m.in. postaci Świętej Rodziny.

Policjanci wyjaśniają pod nadzorem Prokuratury Rejonowej przyczyny i okoliczności pożaru budynku inwentarskiego, do którego doszło we wsi Bielice( gm. Mogilno). Ogień zabił 65 sztuk bydła i strawił sprzęt rolniczy. Szacunkowe straty wynoszą około 2,5 mln zł.

Mł. asp. Sebastian Nowacki z Komendy Głównej Polski rowerem miejskim pokonał 700-kilometrową trasę Z Zakopanego do Płocka. Zrobił to w 72 godziny. Zrobił to, aby wesprzeć i nagłośnić zbiórkę pieniędzy dla sześcioletniego Tymoteusza z Płocka, który walczy z chorobą nowotworową.