Przegląd prasy ze stycznia 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Mogilnie?

Przegląd stycznia 2024 w Mogilnie: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości ze stycznia 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Studniówkowy szał wciąż trwa. W sieci pojawiają się nagrania z kolejnych maturalnych balów. Tym razem uznanie zdobył nauczyciel, który pokazał swoje umiejętności taneczne na studniówce swoich uczniów. Talent wufeisty robi wrażenie. Ten popis jest naprawdę warty uwagi, zobaczcie.

Do wypadku doszło w miejscowości Zofijówka (gmina Strzelno, powiat mogileński) we wtorek (23.01.2024). 21-letnia kierująca trafiła do szpitala.

Policjanci apelują aby kierowcy zachowali ostrożność podczas jazdy zimą, w zmiennych warunkach atmosferycznych.