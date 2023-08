Prasówka 27.08.2023 z całego tygodnia w Mogilnie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

To już 15. edycja Ino-Rock Festival w Inowrocławiu. Impreza odbędzie się 26 sierpnia 2023 r. w Teatrze Letnim. Jako gwiazda wystąpi szwedzka grupa Soen.

Tak było na zlocie uczestników "Rolnik szuka żony", "The Voice of Senior" i "Sanatorium miłości" na Kujawach. Spotkanie zorganizował Sebastian Zaremba z czwartej edycji programu "Rolnik szuka żony". Znani i lubiani rolnicy i seniorzy pływali miedzy innymi "Rusałką" po Gople, bawili się w restauracji "U Piasta" w Kruszwicy" oraz wzięli udział w dożynkach gminno-parafialnych w Osięcinach. Zobaczcie, kto przybył i jak bawiły się gwiazdy programów "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości".

Magdalena Łośko przedstawiła w Inowrocłąwiu listę osób związanych z PiS , które bogacą w spółkach skarbu państwa. Politycy Suwerennej Polski zachęcają, by stworzyła wykaz osób na stanowiskach w Inowrocławiu, powiązanych z PO.

Kobieta i jej dziecko jechali z Gdyni do Wrocławia. Matka miała ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Dziecko zostało przekazane ojcu.

Małgorzata Kożuchowska ponownie zachwyciła swoją stylizacją. Tym razem założyła na siebie ubranie, które działa cuda z sylwetką. Mowa o szerokich spodniach, które są na topie już od wiosny. Ten model będzie jednak rządził jesienią. Spodnie szwedy świetnie układają się na każdej figurze.

Strażacy, druhowie z kilku jednostek OSP i policja zaangażowana była w złapanie rozwścieczonego byka, który uciekł z gospodarstwa.

To miejsce, w którym można znakomicie wypocząć i podziwiać piękno przyrody nad Małym Gopłem. Relaksowi sprzyja bogata infrastruktura. Warto tam wpaść nie tylko latem. Z Inowrocławia to zaledwie kilka kilometrów. To Przystanek Łojewo.