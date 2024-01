Tygodniowy przegląd prasy 28.01.2024: Mogilno, 21.01-27.01.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Mogilna

W jednej ze szkół podstawowych w Zakopanem nauczyciele zgłosili niebezpieczną sytuację. Dyrekcja natychmiast zdecydowała o ewakuacji dzieci i pracowników, którzy prawdopodobnie byli narażeni na zatrucie. Szkoła została zamknięta jeszcze przed godziną 8, dlatego w placówce była tylko część uczniów. Na miejsce wezwano strażaków. Co jest przyczyną akcji?

Do wypadku doszło w miejscowości Zofijówka (gmina Strzelno, powiat mogileński) we wtorek (23.01.2024). 21-letnia kierująca trafiła do szpitala.