Tygodniowy przegląd prasy 28.05.2023: Mogilno, 21.05-27.05.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Mogilna

Ze względu na zabieg zwalczania szkodnika drzew, do 7 czerwca 2023 r. obowiązuje zakaz wstępu do lasu w rejonie Miradza (pow. mogileński).

Agnieszka Chylińska to indywidualistka, która ma własny wypracowany styl i pomysł na swój wizerunek. Gwiazda uwielbia eksperymentować ze swoim wyglądem. Ilość jej metamorfoz jest niezliczona, a każda z nich zaskakuje fanów piosenkarki. Nie inaczej jest tym razem! Piosenkarka dzisiaj obchodzi swoje 47. urodziny i z tej okazji pokazujemy, jak wygląda dzisiaj i jak się zmieniała na przestrzeni lat.

Jakie były tematy wypracowań na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego? Czego dotyczyła rozprawka, a czego opowiadanie? Ósmoklasiści zdradzili, co pojawiło się na egzaminie. O godz. 11.00 oficjalnie zakończył się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2023, a po godz. 13.00 opublikowaliśmy arkusz CKE oraz proponowane odpowiedzi. Lekturą obowiązkową na egzaminie okazała się „Balladyna” Słowackiego, jak podają uczniowie.

Mieszkaniec Inowrocławia Łukasz Gralak oskarżył przewodniczącego rady miejskiej Tomasza Marcinkowskiego (Porozumienie Ryszarda Brejzy), że kierując pożyczonym busem uszkodził bmw i odjechał. Udało mu się jednak ustalić personalia kierowcy i dotrzeć do niego. Miał on zaproponować nielegalne rozwiązanie. Samorządowiec uważa, że to próba wyłudzenia. Jako pierwszy o sprawie poinformował portal tvp.info.