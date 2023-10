Tak było na III Pradziejowym Biegu Przełajowym - Miradz 2023. Zobaczcie zdjęcia

Kolejna edycja biegu przełajowego stała się nie tylko wydarzeniem sportowym, ale także okazją do integracji społeczności lokalnej. Tegoroczna edycja przyciągnęła biegaczy z różnych zakątków Polski, a także liczne rodziny i miłośników sportu.

Trasa biegu przełajowego wiodła przez malownicze tereny Nadleśnictwa Miradz, gdzie uczestnicy mieli okazję poczuć bliski kontakt z naturą, przebiegając przez lasy, łąki i malownicze mostki. Długość trasy dostosowana była do umiejętności każdego uczestnika. To sprawiło, że Pradziejowy Bieg Przełajowy Miradz jest wyjątkowy, ponieważ może w nim uczestniczyć zarówno doświadczony zawodnik, jak i osoba, która dopiero rozpoczyna swoją przygodę z bieganiem.

Nie tylko dorośli mieli okazję do rywalizacji. Organizatorzy przewidzieli specjalny bieg dla najmłodszych Bieg Megalitka, który cieszył się ogromną popularnością wśród dzieci i ich rodziców. To znakomita inicjatywa, która zachęca najmłodszych do aktywnego trybu życia i rozwijania swoich pasji sportowych.