Prasówka z całego tygodnia 11.06.2023 w Mogilnie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Na początku kwietnia w City Hotel Bydgoszcz odbył się półfinał Miss Nastolatek i Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023. Wyłoniono piękne kobiety, które będą walczyć o koronę i awans do ogólnopolskiego Konkursu Piękna Polska Miss. Wśród nich są kandydatki z powiatu inowrocławskiego. Finał konkursu 11 czerwca 2023 r. w hotelu City w Bydgoszczy.

W City Hotel w Bydgoszczy (ul. 3 Maja 6, 85-016 Bydgoszcz) odbędzie się gala finałowa Miss Nastolatek i Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023. W finale konkursu zaprezentuje się 28 finalistek ubiegających się o tytuł Miss Woj. Kujawsko-Pomorskiego i 15 kandydatek do korony Miss Nastolatek Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023. W niedzielę 11 czerwca wyłonione zostaną najpiękniejsze mieszkanki województwa Kujawsko-Pomorskiego. Początek o godzinie 18. Na gali, którą poprowadzi konferansjer i DJ Wacław Tomalak wystąpią Paweł Tur i Adi Kowalski.

