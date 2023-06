Rozpoczyna się VII Ogólnopolski Festiwal Filmów Satyrycznych "Pyszadło" 2023 w Mogilnie. Marek Piwowski w roli głównej. Zobacz program

Zaplanowano liczne imprezy towarzyszące. Będą to m. in. koncerty zespołu Ivo Partizan z promocją płyty, Liberty and Justice, „Mad Tour 2023”, Polifonika and Magda Lazar, a także wernisaż wystawy prac Matyldy Damięckiej. Głównym miejscem „Pyszadła” jest Mogileński Dom Kultury. Poniżej szczegółowy program festiwalu.