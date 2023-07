Prasówka tygodniowa z 2.07.2023 w Mogilnie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

W sobotę, 24 czerwca 2023, nastąpiło otwarcie Wodnego Placu Zabaw w Janikowie. To ulubione miejsce najmłodszych mieszkańców powiatu inowrocławskiego. Zobaczcie, jak wygląda Wodny Plac Zabaw w Janikowie i poznajcie cennik.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Mogilnie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Zrewitalizowany wiatrak w Chrośnie (gm. Kruszwica) został doceniony przez jury konkursu „Zadbany Zabytek”. Otrzymał wyróżnienie w kategorii zabytków techniki.

Zapytaliśmy Wróżkę Parisę o to, co będzie się działo w życiu znaków zodiaków w najbliższych dniach. Sprawdź w naszej galerii co wydarzy się w najbliższy weekend [30 czerwca – 2 lipca 2023]?

Ciechocinek na trzy dni stał się stolicą Kujaw. W weekend odbył się Festiwal Folkloru, który jak co roku, przyciągnął tłumy. W uzdrowisku wystąpiły zespoły i soliści z bogatym repertuarem. Imprezie towarzyszył Ciechociński Jarmark Ludowy.