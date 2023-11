Prasówka tygodniowa z 19.11.2023 w Mogilnie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

To był obłęd. Bestialstwo. Ktoś poderżnął gardła alpakom. Pozostałe siedem i jedna lama zginęły zamknięte w stodole, którą podpalono. Działanie na zlecenie? Czy to możliwe, że zbrodnia została zapowiedziana już w sierpniu?

Na terenie bocznicy kolejowej w Inowrocławiu, należącej do Grupy Ciech odbyły się testy pierwszej manewrowej lokomotyw wodorowej w Polsce. Testowana lokomotywa SM42-6Dn została wyprodukowana przez PESA Bydgoszcz. Zbiorniki lokomotywy mieszczą 175 kg wodoru, a w skład systemu trakcyjnego wchodzą również dwa ogniwa paliwowe, z których każde ma moc 85kW, bateria oraz cztery silniki trakcyjne. To pierwsza tego typu lokomotywa wodorowa w Europie, dopuszczona do eksploatacji przez polski Urząd Transportu Kolejowego.