Przegląd prasy z tygodnia 12.11.2023. Co działo się w Mogilnie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend - 10-12 listopada 2023? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy i komendy ze Żnina zatrzymali 32-letnią kobietę i 67-letniego mężczyznę podejrzanych o dokonanie szeregu włamań do domów na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. We wtorek (07.11.23) sąd zadecydował o ich aresztowaniu. Mieszkańcom powiatu aleksandrowskiego grozi teraz kara do 10 lat więzienia.

Storczyki to wyjątkowo urocze i popularne kwiaty doniczkowe. Bardzo często goszczą w naszych domach i bywa, że zapominamy, iż to egzotyczne rośliny, które mają bardzo specyficzne wymagania. Jedną z rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, jest podlewanie, bo storczyki nawadnia się inaczej niż „zwykłe” kwiaty. Sprawdź, jak podlewać storczyka i jak często to robić oraz czy stosowanie wody z cytryną to dobry pomysł.