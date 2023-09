11936 dzików do odstrzału w Kujawsko-Pomorskiem. Najwięcej w okolicach Mogilna

Wojewoda kujawsko-pomorski znacznie zwiększył liczbę dzików do ostrzału w regionie. Ma to związek z nowymi ogniskami ASF w Polsce i Unii Europejskiej.

30 sierpnia br. Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski, zarządził odstrzał sanitarny na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF). W Kujawsko-Pomorskiem są to powiaty: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, toruński, tucholski, wąbrzeski, włocławski i żniński. To rozporządzenie zmienia ubiegłoroczne, gdy zakładano odstrzał 5609 dzików, obecnie – 11936. Dotyczy to 257 obwodów łowieckich w Kujawsko-Pomorskiem. Najwięcej pracy jest przed myśliwymi z okolic Mogilna – 265 dzików do odstrzału, Kcyni w powiecie nakielskim – 201, Grudziądza – 189 dzików, Zamrzenicy w powiecie tucholskim – 188 i Lutówka w powiecie sępoleńskim – 180 dzików.

Program zwalczania ASF

Odstrzał dzików to element „Programu, mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”.

- Oczekuje się, że zastosowanie środków określonych w programie ograniczy liczbę ognisk ASF stwierdzanych u świń i dzików, a zmniejszenie populacji dzików spowolni rozprzestrzenianie się wirusa na terytorium kraju, a także ograniczy krążenie wirusa w środowisku – uzasadnia resort rolnictwa. W 2023 r. przeznaczył na ten cel 177 494 734,50 zł (38 165 830,70 euro) ze współfinansowaniem Unii Europejskiej w wysokości 18 721 472,25 zł (4 026 188,00 euro).

ASF nie odpuszcza

ASF rozprzestrzenił się na terytorium Europy Wschodniej z pierwotnego ogniska w Gruzji w 2007 r., najpierw do Armenii, potem Azerbejdżanu, Rosji, Ukrainy i Litwy, a następnie do Polski. W 2014 r. stwierdzono u nas 30 ognisk ASF u dzików i dwa ogniska u świń. Już w 2018 r. były 2443 ogniska ASF u dzików i 109 ognisk ASF u świń, w 2020 r. – 4156 u dzików i 103 u świń. W 2022 r. odnotowano spadki – 2113 ognisk ASF u dzików i 14 u świń. W 2023 stwierdzono dotąd 21 ognisk u świń, a u dzików ponad 2 tysiące.

Nowe ogniska w Unii Europejskiej

Ostatnie rozporządzenie wojewody w sprawie odstrzału dzików zbiega się z podjęciem szczególnych środków zwalczania ASF, które17sierpnia br. ustanowiła Komisja Europejska. To skutek odnotowania nowych ognisk choroby u świń w Bułgarii, Chorwacji, Łotwie i Polsce oraz u dzików w Czechach, Niemczech, we Włoszech i w Polsce, co spowodowało wyznaczenie nowych obszarów objętymi ograniczeniami w związku z ASF.

Nie dotykać, oznaczyć miejsce i zgłosić

Afrykański pomór świń to choroba wirusowa, zakażenie przebiega powoli, ale obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie i śmiertelność sięga stu procent. Choroba ta nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi.

W razie znalezienia martwego dzika należy się powstrzymać od dotykania zwłok zwierzęcia. Główny Inspektorat Weterynarii apeluje o oznakowanie miejsca, żeby służby mogły łatwo je odnaleźć. Można to zgłosić do powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej, straży miejskiej, miejscowego koła łowieckiego, starosty, burmistrza, wójta. Osoba, która przebywała w pobliżu padłego dzika, przez 72 godziny po tym fakcie nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie.

