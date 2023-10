Wybory 2023 - gdzie głosować w gm. Dąbrowa? Zobacz listę lokali wyborczych

adres: Szkolna 15, 88-306 Dąbrowa numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 10

adres: Szkolna 1, 88-306 Szczepanowo numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 10

adres: Słaboszewko 9, 88-306 Słaboszewko numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 10

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

adres: Słaboszewo 36, 88-306 Słaboszewo numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 10

adres: Parlin 56A, 88-306 Parlin numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 10

Jak głosować w wyborach 2023? Poradnik wyborcy.

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Ile trzeba mieć lat, żeby móc głosować w wyborach parlamentarnych?

Według polskiego prawa możliwość głosowania w wyborach, czyli czynne prawo wyborcze, posiada każdy obywatel, który: