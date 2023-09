Wrzesień 2023 w Mogilnie: Przegląd najważniejszych wydarzeń sierpnia 2023

Kobieta i jej dziecko jechali z Gdyni do Wrocławia. Matka miała ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Dziecko zostało przekazane ojcu.

To już 15. edycja Ino-Rock Festival w Inowrocławiu. Impreza odbędzie się 26 sierpnia 2023 r. w Teatrze Letnim. Jako gwiazda wystąpi szwedzka grupa Soen.

Oto stare zdjęcia Mogilna. Zobaczcie jak miasto położone nad rzeką Panną wyglądało w pierwszej połowie XX wieku. Warto wrócić do czasów naszych dziadków i pradziadków, aby przekonać się jakie było wówczas Mogilno.

To miejsce, w którym można znakomicie wypocząć i podziwiać piękno przyrody nad Małym Gopłem. Relaksowi sprzyja bogata infrastruktura. Warto tam wpaść nie tylko latem. Z Inowrocławia to zaledwie kilka kilometrów. To Przystanek Łojewo.

W wyniku katastrofy kolejowej, do której doszło 19 sierpnia 1980 roku pod Otłoczynem koło Torunia zginęło w sumie 67 osób, zaś 64 osoby zostały ranne. Psychicznie katastrofa okaleczyła w zasadzie wszystkich, którzy mieli z nią do czynienia.