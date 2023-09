Włamał się w Strzelnie do budynku plebanii, urzędu pocztowego i domów jednorodzinnych. Przebywa w areszcie. Grozi mu 15 lat więzienia

- W sierpniu i wrześniu2023 roku na terenie Strzelna doszło do serii włamań m.in. do budynku plebanii parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy, Urzędu Pocztowego i trzech domów jednorodzinnych. W każdym przypadku metoda działania sprawcy była podobna. Amator cudzej własności najczęściej siłowo pokonywał zabezpieczenia drzwi i okien, po czym wchodził do wnętrza pomieszczeń - informuje podkom. Tomasz Bartecki, oficer prasowy KPP w Mogilnie.