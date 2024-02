W gminie Jeziora Wielkie nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Potem wpadł do rowu. Był pijany i nie miał uprawnień

- Chcąc uniknąć konfrontacji ze stróżami prawa, mężczyzna podjął próbę ucieczki. Jednak w trakcie pościgu stracił panowanie nad autem i wpadł do przydrożnego rowu. Kierującym okazał się 49-letni mieszkaniec powiatu mogileńskiego, który był nietrzeźwy - 1,5 promila alkoholu w organizmie. Oprócz tego nie posiadał uprawnień do kierowania - informuje podkomisarz Tomasz Bartecki, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Mogilnie.

O tym, co stanie się ze wspomnianym kierowcą zadecyduje sąd. Prawo przewiduje za niezatrzymanie się do policyjnej kontroli karę nawet do pięciu lat więzienia. Mężczyzna będzie odpowiadał także za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości, za co grozi wyrok do trzech lat więzienia. Za kierowanie autem bez uprawnień będzie musiał zapłacić wysoką grzywnę.