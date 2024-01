Tygodniowy przegląd prasy 21.01.2024: Mogilno, 14.01-20.01.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Mogilna

Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 15 w Wylatowie (powiat mogileński). Z naczepy TiRa spadła na jezdnię bryłą lodu i uszkodziła przód samochodu dostawczego iveco.

Dołączamy do protestów rolników w Europie! - poinformowała rolnicza Solidarność. Niekontrolowany napływ produktów rolno-spożywczych z Ukrainy i obawa przed przedłużeniem bezcłowego handlu do 2025 roku są na liście powodów, dla których rolnicy chcą protestować.

Zwrot kwoty nadpłaty podatku PIT w 2024 r. może nastąpić w przeciągu 3 miesięcy, 45 lub 10 dni od momentu złożenia zeznania podatkowego za 2023 r. Od czego to zależy, jak szybko otrzymamy pieniądze z administracji skarbowej i w jaki sposób możemy je odebrać? Może to być przelew na konto bankowe, przekaz pocztowy, który przyniesie listonosz do domu lub do placówki pocztowej. Pieniądze można również podjąć w kasie urzędu skarbowego. Co zrobić, żeby mieć pewność, że dostaniemy nasze środki finansowe?