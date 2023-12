Przegląd prasy z tygodnia 10.12.2023. Co działo się w Mogilnie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Mogilno, 10.12.2023. 3.12 - 9.12.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W inowrocławskim I LO im. Jana Kasprowicza trwa ogólnopolska konferencja z udziałem przedstawicieli szkół skupiowanych w dwóch prestiżowych stowarzyszeniach - Towarzystwie Szkół Twórczych i Stowarzyszeniu Szkół Aktywnych. Celem zjazdu jest m.in. wypracowanie nowych metod nauczania i wychowania.

Za oknem biało i mroźno, w polskich domach trwają przygotowania do Bożego Narodzenia. Choć u większości rodzin na wigilijnej wieczerzy nie będzie mięsa, to już pierwszego i drugiego dnia świąt półmiski z pewnością zapełnią się wędlinami i pieczeniami. Prawdziwa, wyrazista w smaku kiełbasa to klasyk. Ile trzeba zapłacić za wyrób od rolnika? Lokalni producenci kuszą ofertami.