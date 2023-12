Przegląd prasy 7.12.2023 Mogilno. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Mogilna

Do nietypowej akcji straży pożarnej doszło w środowy poranek (6 grudnia) w miejscowości Rzeszynek (gmina Jeziora Wielkie). Koń nie mógł się podnieść i stanąć na nogi. Pomogli strażacy.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz miasto Ciechocinek podpisały list intencyjny w sprawie wyrażenia woli współpracy na rzecz przywrócenia połączeń pasażerskich na linii kolejowej nr 245 Aleksandrów Kujawski – Ciechocinek. Będą pociągi do uzdrowiska!

Imbir to jeden z najskuteczniejszych surowców leczniczych jeśli chodzi o układ trawienia. Nie każdy może jednak korzystać z cennych właściwości tej przyprawy, zwłaszcza jedzonej na surowo. Wyjaśniamy, na co działa imbir, czy podnosi ciśnienie i czy można go przedawkować. Podajemy możliwe skutki uboczne takiej kuracji, środki ostrożności i przeciwwskazania. Sprawdź też, z czym nie łączyć imbiru.