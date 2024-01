Przegląd prasy 25.01.2024 Mogilno. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Mogilna

Prasówka Mogilno 25.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Do wypadku doszło w miejscowości Zofijówka (gmina Strzelno, powiat mogileński) we wtorek (23.01.2024). 21-letnia kierująca trafiła do szpitala.