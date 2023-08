Przegląd prasy 22.08.2023 Mogilno. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Mogilna

Właścicielka tego wyjątkowego mieszkania w Warszawie kocha podróże i chciała mieć ich namiastkę w domu. Zobacz, jak z pomocą projektantek z WZ Studio udało jej się stworzyć domowy azyl w sercu stolicy, gdzie może oderwać się od pracy i innych obowiązków. Koniecznie zajrzyj do modnych i funkcjonalnych wnętrz inspirowanych stylem boho. Podpowiadamy, jak wykorzystać we wnętrzach oliwkową zieleń inspirowaną otaczającą przyrodą

To miejsce, w którym można znakomicie wypocząć i podziwiać piękno przyrody nad Małym Gopłem. Relaksowi sprzyja bogata infrastruktura. Warto tam wpaść nie tylko latem. Z Inowrocławia to zaledwie kilka kilometrów. To Przystanek Łojewo.

W sercu malowniczych Tatr Wysokich otulone górskimi szczytami tkwi przepiękne Szczyrbskie Jezioro. To drugie co do wielkości jezioro Słowacji, które nie tylko urzeka swym pięknem, ale stanowi także ośrodek turystyki. To magiczne miejsce, które kusi swoim spokojem oraz pięknem tatrzańskiej natury.