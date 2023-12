Przegląd prasy 21.12.2023 Mogilno. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Mogilna

Prasówka Mogilno 21.12: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Mł. asp. Sebastian Nowacki z Komendy Głównej Polski rowerem miejskim pokonał 700-kilometrową trasę Z Zakopanego do Płocka. Zrobił to w 72 godziny. Zrobił to, aby wesprzeć i nagłośnić zbiórkę pieniędzy dla sześcioletniego Tymoteusza z Płocka, który walczy z chorobą nowotworową.