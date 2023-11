Przegląd prasy 10.11.2023 Mogilno. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Mogilna

3 listopada w Grudziądzu kierowca dacii potrącił na pasach 17-letniego Oliwiera i jego o rok młodszą koleżankę. Oboje doznali ciężkich obrażeń ciała. Trzy dni później chłopak zmarł w szpitalu. Według ustaleń policji do potrącenia doszło gdy młodzi ludzie przekraczali już oś jezdni.

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy i komendy ze Żnina zatrzymali 32-letnią kobietę i 67-letniego mężczyznę podejrzanych o dokonanie szeregu włamań do domów na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. We wtorek (07.11.23) sąd zadecydował o ich aresztowaniu. Mieszkańcom powiatu aleksandrowskiego grozi teraz kara do 10 lat więzienia.