Prasówka z Mogilna 26.10.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Stroiki i wiązanki z róż na groby bliskich to z róż to doskonały pomysł na piękną i elegancką dekorację grobu najbliższych. Możesz wybrać kompozycję ze świeżych kwiatów lub zdecydować się sztuczne, które również ładnie prezentują się na pomniku. Jeśli szukasz inspiracji na dekorację grobu, koniecznie zobacz zdjęcia najpiękniejszych wiązanek z róż.

Jesień i zima to pora, żeby pomóc naszym skrzydlatym przyjaciołom przetrwać ten czas. To właśnie teraz pojawia się pytanie, czy to już czas, żeby zacząć dokarmiać ptaki i czy w ogóle warto to robić? Na pewno powinniśmy postawić na rozsądek. Jeśli decydujemy się na dokarmianie, trzeba wiedzieć, co im podawać, żeby nie zaszkodzić. A karmnik dla ptaków zrobimy z materiałów z odzysku, nie trzeba kupować. Wystarczą wyszczerbione kubki i łupiny kokosa. Jak to zrobić?