Prasówka z Mogilna 18.11.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

15 listopada zostanie wprowadzona korekta rozkładu jazdy PKP. - Nie dotyczy województwa kujawsko-pomorskiego - mówi w rozmowie ze Strefą Biznesu Karol Jakubowski, rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe. To samo słyszymy w Polregio! Pasażerów naszego regionu spore zmiany czekają zaś od 10 grudnia 2023 roku i w 2024 roku. Bierzemy je pod lupę!

Jaki prezent na mikołajki może sprawić bliskiej osobie radość? To pytanie wielu osobom spędza sen z powiek już w listopadzie. Podpowiadamy, jakie upominki na mikołajki są najmodniejsze w 2023 roku. Zobacz pomysłowe prezenty z okazji mikołajek dla miłośników stylu i ładnych wnętrz. Najwyższy czas ruszyć na zakupy!

To już czwarty zorganizowany przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Aleksandrowie Kujawskim Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Swoje wiersze zaprezentowało w sali Edwarda Stachury ponad 40 osób z całego województwa.

Na terenie bocznicy kolejowej w Inowrocławiu, należącej do Grupy Ciech odbyły się testy pierwszej manewrowej lokomotyw wodorowej w Polsce. Testowana lokomotywa SM42-6Dn została wyprodukowana przez PESA Bydgoszcz. Zbiorniki lokomotywy mieszczą 175 kg wodoru, a w skład systemu trakcyjnego wchodzą również dwa ogniwa paliwowe, z których każde ma moc 85kW, bateria oraz cztery silniki trakcyjne. To pierwsza tego typu lokomotywa wodorowa w Europie, dopuszczona do eksploatacji przez polski Urząd Transportu Kolejowego.