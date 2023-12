Prasówka z listopada 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Mogilnie? Bądź na bieżąco

Zobacz galerię zdjęć dzieci z powiatu mogileńskiego, które biorą udział w akcji Świąteczne Gwiazdeczki. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, wyjazdy do Energylandii i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 50 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny!

wysokiej jakości etui typu plecki do iphone xr wyk...

wysokiej jakości etui typu plecki do iphone xr wyk...

karl lagerfeld - saffiano plaque collection to wyj...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w listopadzie uwagę czytelniczek i czytelników z Mogilna. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Na terenie bocznicy kolejowej w Inowrocławiu, należącej do Grupy Ciech odbyły się testy pierwszej manewrowej lokomotyw wodorowej w Polsce. Testowana lokomotywa SM42-6Dn została wyprodukowana przez PESA Bydgoszcz. Zbiorniki lokomotywy mieszczą 175 kg wodoru, a w skład systemu trakcyjnego wchodzą również dwa ogniwa paliwowe, z których każde ma moc 85kW, bateria oraz cztery silniki trakcyjne. To pierwsza tego typu lokomotywa wodorowa w Europie, dopuszczona do eksploatacji przez polski Urząd Transportu Kolejowego.

Józef Wojciechowski i młodsza o 48 lat Patrycja Tuchlińska są razem od pięciu lat. Razem ze swoim 2-letnim synkiem Augustem mieszkają w ogromnej, luksusowej wilii nad Zalewem Zegrzyńskim. Często jednak opuszczają swoją posiadłość i podróżują po Polsce i świecie. Deweloper ma nawet swój prywatny helikopter, którym zabiera rodzinę do Hotelu Czarny Potok, którego jest właścicielem. Będąc w egzotycznych krajach, bywają drogich restauracjach, hotelach i wypoczywają na lazurowych wybrzeżach.