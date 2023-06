Prasówka z całego tygodnia 18.06.2023 w Mogilnie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Mogilno, 18.06.2023. 11.06 - 17.06.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Barszcz Sosnowskiego, potocznie nazywany Zemstą Stalina, został sprowadzony do Polski w latach 50. XX wieku. To był dar sowieckich uczonych. Zaczęto uprawiać go na paszę. Po upadku PGR-ów, roślina wymknęła się spod kontroli. Jest groźna dla zdrowia i życia ludzi. Bądźcie ostrożni, bo barszcz Sosnowskiego zaczyna kwitnąć. Są już poparzone osoby.

Prymas Polski abp Wojciech Polak ogłosił zmiany personalne wśród duchowieństwa na terenie Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Dekrety wejdą w życie 1 lipca 2023. W niektórych przypadkach zwierzchnik wyznaczył inną datę. Kto odchodzi, a kto nowy pojawi się w naszych parafiach już niebawem? Podajemy listę.