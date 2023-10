Prasówka Mogilno 16.10.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Mogilnie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Mogilno 16.10: top 3 artykuły z wczoraj

Jest niedziela, 15 października 2023. Wybiła godzina 21:00. W całym kraju oficjalnie zakończyło się głosowanie w wyborach do Sejmu i do Senatu RP, a także referendum. Ważą się polityczne losy Polski. Co się dzieje dalej? Kiedy należy spodziewać się wyników głosowania? - PKW nie podaje szacowanych wyników sondażowych. Wyniki podawane w niewielkich odstępach czasu, podczas konferencji prasowej PKW, to są cząstkowe wyniki wyborów – wyjaśnia ekspert ds. prawa wyborczego, dr Marta Czakowska.