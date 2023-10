Prasówka Mogilno 14.10.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Mogilnie nie minęło Cię nic ważnego

Od dłuższego czasu trwały spekulacje na temat przyszłości Krzysztofa Stanowskiego w Kanale Sportowym. Sam zainteresowany długo unikał tematu lub zaprzeczał pogłoskom, jednak wreszcie zabrał głos w tej sprawie, udostępniając oświadczenie. Oto, co napisał jeden z założycieli portalu.

Świetne wieści ze szpitala w Chełmnie - ruszyła możliwość bycia przy cesarskich cięciach dla bliskich pacjentki! To nie koniec dobrych informacji. Możliwy jest również darmowy pobyt z pacjentką osoby towarzyszącej - i to przez cały jej pobyt na Oddziale Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowy - aż do wyjścia mamy ze szpitala. Skorzystać mogą chętne panie z województwa kujawsko-pomorskiego i nie tylko!