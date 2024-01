Prasówka 26.01.2024 Mogilno. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Mogilna

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.01, w Mogilnie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Perełka Mazur Zachodnich, malownicze Jezioro Szeląg”?

Prasówka Mogilno 26.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Perełka Mazur Zachodnich, malownicze Jezioro Szeląg Tak zwane Mazury Zachodnie są powszechnie znane z Kanału Elbląskiego, zaliczanego do najciekawszych przedsięwzięć hydrologicznych. Łączy Iławę i Ostródę z oceanami… Odcinek łączący Ostródę z Jeziorem Szeląg, był ostatnim elementem Kanału, oddanym do użytku w 1883 roku. To najmniej uczęszczany fragment sieci kanałowej. By połączyć ostródzkie Jezioro Drwęckie z wyżej położonym Szelągiem, niezbędne okazały się dwie śluzy, w Ostródzie i Małej Rusi.

📢 Rekrutacja do szkół podstawowych 2024/2025. Sprawdź terminy i zasady. Jak i kiedy złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej? Kiedy jest rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025? W większości placówek odbywa się ona w marcu. Warto jednak wcześniej dowiedzieć się, jak złożyć podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej i które dokumenty są wymagane w rekrutacji. Nabór do szkół podstawowych już wkrótce. Sprawdź wszystkie najważniejsze informacje na temat zapisania dziecka do szkoły.

📢 Pilna ewakuacja uczniów. Ryzyko zatrucia? Na miejscu pracują strażacy, pogotowie i policja. Kiedy trzeba zamknąć placówkę i wezwać pomoc? W jednej ze szkół podstawowych w Zakopanem nauczyciele zgłosili niebezpieczną sytuację. Dyrekcja natychmiast zdecydowała o ewakuacji dzieci i pracowników, którzy prawdopodobnie byli narażeni na zatrucie. Szkoła została zamknięta jeszcze przed godziną 8, dlatego w placówce była tylko część uczniów. Na miejsce wezwano strażaków. Co jest przyczyną akcji?

Prasówka 26.01 Mogilno: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Mogilnie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 W powiecie mogileńskim doszło do wypadku. Auto dachowało. Kierująca trafiła do szpitala Do wypadku doszło w miejscowości Zofijówka (gmina Strzelno, powiat mogileński) we wtorek (23.01.2024). 21-letnia kierująca trafiła do szpitala.

