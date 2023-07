Najlepsze lodziarnie w Mogilnie. Sprawdź adresy w lipcu 2023

W czasach Renesansu odkryto, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie umieszczony w naczyniu z lodem i solą zmrozi się on i w ten sposób powstaną lody. Pierwsza prawdziwa lodziarnia o nazwie Cafe Procope pojawiła się w 1686 roku we Francji.

Pierwsze informacje o deserach wykonanych z mleka, owoców i lodu pochodzą ze starożytnych Chin. Tym wymyślnym rarytasem mogli się delektować także wybrane osoby zamieszkujące starożytny Rzym i Grecję. Był to posiłek wykwintny i trudny do wykonania z powodu konieczności pozyskiwania lodu z gór.

Jak prezentuje się kaloryczność lodów?

Gdy chcemy zjeść lody zastanawiamy się na pewno ile mają kalorii i czy nie wpłyną źle na naszą figurę. W zależności od tego, jaki jest to rodzaj lodów porcja 100 g zawiera około 200 kcl. W jednej gałce lodów znajduje się 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to niewiele. Dlatego też możemy bez obaw zajadać się nimi podczas upałów.

Z pewnością najbardziej zdrowe są lody zrobione w domu. Do tego można wykorzystać świeże owoce, jogurt lub wodę oraz dodatki, np. orzechy. Dodanie małej ilości cukru lub zdrowszego zamiennika spowoduje, że kaloryczność spadnie.