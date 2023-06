Najlepsze lodziarnie w Mogilnie. Sprawdź adresy w czerwcu 2023

Po II wojnie światowej lody produkowane były na większą skalę, a ich spożywanie stało się bardzo popularne. We wczesnych latach tego okresu rzemieślnicy kręcili je w specjalnych maszynkach i umieszczali w beczkach z solą i lodem. Nakładali je łyżkami na wafle lub andruty. Oferowane smaki prezentowały się skromnie. Zazwyczaj były to lody śmietankowe, mleczne, a w sezonie także truskawkowe, czekoladowe albo z dodatkiem świeżych owoców. Stopniowo powstawały nowe smaki, a ich produkcja rozszerzała się. Podawano je w waflowych pucharkach, stały się dostępne także lody w gałkach.

W Polsce większą popularność lody uzyskały w dwudziestoleciu międzywojennym. Sprzedawano je ze specjalnych wózków na ulicach Warszawy, Krakowa, Lwowa pod postacią dwóch złączonych ze sobą wafli. Powstawały także lodziarnie, do których tłumnie ustawiali się klienci.

W czasach Renesansu odkryto, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie umieszczony w naczyniu z lodem i solą zmrozi się on i tak oto powstaną lody. Pierwsza lodziarnia pod nazwą Cafe Procope powstała w 1686 roku we Francji.

Do wyrobu lodów włoskich używa się gotowych mieszanek w proszku łączonych z wodą. Powstała masa zostaje zamrożona. Podaje się je w formie stożka w waflu. W trakcie wytwarzania napowietrza się je, a ich temperatura jest wyższa niż pozostałych lodów. Ich konsystencja jest kremowa i delikatna. Najpopularniejsze są czekoladowe i śmietankowe, ale występują także np. truskawkowe, malinowe, pistacjowe. A do tego możemy jeszcze zażyczyć sobie polewę w różnych smakach.

Lody wegańskie są inne niż pozostałe pod tym względem, że nie posiadają w swoim składzie mleka i śmietany. Są to zazwyczaj sorbety lub lody robione z wegańskich zamienników np. mleka sojowego, kokosowego lub z nerkowca z owocami. Mają takie same walory smakowe, jak te tradycyjne i na pewno są bardzo zdrowe.

Jak prezentuje się kaloryczność lodów?

Gdy sięgamy po lody zastanawiamy się na pewno czy są kaloryczne i czy nie wpłyną źle na naszą figurę. W zależności od rodzaju lodów porcja 100 g zawiera około 200 kcl. Gałka lodów waniliowych dostarczy nam około 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to niewiele. Możemy więc bez obaw spożywać je w upalne dni.

Zapewne najzdrowsze okażą się lody zrobione samodzielnie w domu. W tym celu można wykorzystać jogurt lub wodę, świeże owoce i dodatki, np. orzechy. Dodanie mniejszej ilości cukru lub zdrowszego zamiennika spowoduje, że kaloryczność będzie jeszcze niższa.