Gdzie zjeść najlepsze lody w Mogilnie? Które miejsca są polecane w sierpniu 2023?

Jakie były pierwsze lody?

Pierwsze wzmianki o deserach z owoców, mleka i lodu przywędrowały ze starożytnych Chin. Tym unikatowym rarytasem mogli się delektować również wybrane osoby zamieszkujące starożytną Grecję i Rzym. Był to posiłek wykwintny i trudny w wykonaniu ze względu na konieczność pozyskiwania lodu z wysokich gór.

W epoce Renesansu odkryto, że po włożeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym do naczynia z solą i lodem zmrozi się on. Pierwsza lodziarnia pod nazwą Cafe Procope została otwarta we Francji w 1686 roku.

W naszym kraju szerszą popularność lody zyskały jeszcze przed wojną. Sprzedawane były ze specjalnych wózków na ulicach Warszawy, Krakowa, Lwowa pod postacią dwóch złączonych ze sobą wafli. Otwarto także pierwsze lodziarnie, do których tłumnie ustawiali się klienci.

Po II wojnie światowej produkcja lodów rozwinęła się, a ich konsumpcja stała się popularna. W początkowych latach tego okresu rzemieślnicy kręcili je w specjalnych maszynkach i układali w beczkach z lodem i solą. Nakładali je łyżkami na andruty i wafle. Smaki, jakie oferowali wówczas lodziarze nie były urozmaicone. Najczęściej były to lody śmietankowe, mleczne, a w sezonie także truskawkowe, czekoladowe albo z dodatkiem świeżych owoców. Stopniowo komponowano nowe smaki, a ich produkcja stawała się coraz większa. Podawano je w waflowych pucharkach, pojawiły się także lody w gałkach.