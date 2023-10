Gdzie głosować w Mogilnie? Lista lokali wyborczych 2023

adres: Rynek 10, 88-300 Mogilno numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 10

adres: Adama Mickiewicza 42, 88-300 Mogilno numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 10

adres: Marii Konopnickiej 15a, 88-300 Mogilno numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 10

adres: Ogrodowa 10, 88-300 Mogilno numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 10

adres: Kwieciszewo 45, 88-321 Kwieciszewo numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 10

adres: Marcinkowo 72, 88-330 Marcinkowo numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 10

adres: Marszałka Piłsudskiego 18, 88-300 Mogilno numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 10

adres: Strzelce 13, 88-300 Strzelce numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 10

adres: Powstańców Wlkp. 33, 88-300 Mogilno numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 10

adres: Wszedzień 7, 88-300 Wszedzień numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 10

adres: Wylatowo 29, 88-342 Wylatowo numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 10

adres: Dąbrówka 22, 88-300 Dąbrówka numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 10

adres: Dzierzążno 39, 88-330 Dzierzążno numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 10

adres: Dworcowa 9, 88-300 Mogilno numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 10

adres: Padniewo 55, 88-300 Padniewo numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 10

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

adres: Procyń 41, 88-330 Procyń numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 10

adres: Józefowo 2A, 88-300 Józefowo numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 10

adres: Wolności 10, 88-330 Gębice numer okręgu do Sejmu: 4 numer okręgu do Senatu: 10

Wybory parlamentarne 2023. Jak zagłosować? Co wziąć ze sobą? Wszystkie informacje w jednym miejscu

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Jak mogą głosować osoby z niepełnosprawnościami, chorzy i seniorzy?

Jak przekazuje Państwowa Komisja Wyborcza, wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Zgodnie z kodeksem wyborczym zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza komisarzowi wyborczemu do 13 dnia przed dniem wyborów.

Wyborcy z niepełnosprawnością oraz osoby, które najpóźniej w dniu głosowania skończą 60 rok życia mogą również wziąć udział w głosowaniu za pośrednictwem pełnomocnika, co również należy zgłosić odpowiedniej instytucji.