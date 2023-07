Duże zmiany w refundacji. Pacjenci zaoszczędzą: tańsze zamienniki i bezpłatne leki dla kolejnej grupy. Recepta roczna jednak zostaje

Recepta roczna jednak zostaje. Minister zdrowia podjął decyzję

Więcej leków refundowanych i bezpłatne leki dla kobiet w połogu

Projekt nowelizacji zakłada m.in. wydłużenie terminu ogłaszania kolejnego obwieszczenia refundacyjnego z dwóch do trzech miesięcy. Kolejna zmiana zakłada, że zgodnie z projektem kobiety w okresie połogu będą uprawnione do bezpłatnego zaopatrzenia się w leki – do tej pory możliwość taka przysługiwała jedynie kobietom w ciąży .

Część leków dostępnych do tej pory bez recepty będzie mogła zostać objęta refundacją. Podwyższona zostanie również z 15 proc. do 25 proc. podstawa limitu finansowania, co ma wpłynąć na obniżenie dopłat do leków, które ponoszą pacjenci.

Nastąpi podwyższenie marży hurtowej oraz podwyższenie marży detalicznej (aptecznej). Wprowadzone zostaną też przepisy, które będą przeciwdziałać sprzedaży leków za granicę. Będzie to możliwe przez zobowiązanie do stosowania tej samej marży hurtowej, co w transakcjach krajowych.