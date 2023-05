Będzie więcej pieniędzy na PKS-y! Wiemy, gdzie na Kujawach i Pomorzu pojedzie więcej autobusów

To również dobra informacja dla mieszkańców większych miejscowości, które nie mają połączeń kolejowych.

Rząd przyjął projekt zwiększający do 1 mld zł roczną kwotę wsparcia dla linii autobusowych z dofinansowaniem Funduszu rozwoju przewozów autobusowych (FRPA) - podała w komunikacie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Mamy dobrą wiadomość zwłaszcza dla mieszkańców najmniejszych miejscowości regionu. Będzie więcej pieniędzy na linie autobusowe, więc łatwiej dojadą do pracy, szkół czy szpitali.

W tym roku odtworzą w regionie 523 linie

Obecnie Ministerstwo Infrastruktury gwarantuje 800 mln zł samorządom uruchamiającym połączenia autobusowe. Zaczęło się w 2020 roku, kiedy przewozy z rządową dopłatą wykonywane były na 2834 liniach w kraju dofinansowanych 139 mln zł, w 2021 r. to było 4371 linii (358 mln zł), w 2022 r. - 5705 (631 mln zł).

Dodajmy, że np. w 2019 dopłacono 10 mln zł do 1228 tras. Jak widać z tych danych resortu infrastruktury, zainteresowanie samorządów uruchamianiem połączeń ze wsparciem FRPA rośnie z roku na rok, m.in. na Kujawach i Pomorzu.

Pod koniec zeszłego roku wojewoda podpisał umowy, w ramach Funduszu rozwoju Przewozów Autobusowych, z aż 55 organizatorami publicznego transportu zbiorowego z województwa kujawsko-pomorskiego.

- Dzięki programowi w 2019 w naszym regionie zostało odtworzonych 59 linii autobusowych, w 2023 roku będzie 523 o długości 21 199 km. Rządowe dofinansowanie wynosi 3 zł do każdego wozokilometra - powiedział Mikołaj Bogdanowicz.

Wnioski złożyło 55 organizatorów publicznego transportu zbiorowego na łączną kwotę 50 125 360,83 zł - wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. Oznacza to, że powstanie wiele nowych linii autobusowych, z których będą korzystać mieszkańcy zwłaszcza tych najmniejszych miejscowości. Pomogą nie tylko w dojazdach do szpitali, szkół, ale także do miejsc pracy, które nierzadko znajdują się na obrzeżach gmin.