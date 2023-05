Apteka w Mogilnie. Sprawdź, gdzie szukać w maju 2023

Acatar Care aerozol do nosa 15ml

Isla Cassis 60 past do ssania

Otrivin Katar i Zatoki Aerozol do nosa 1mg/1ml 10ml

Xylometazolin 0,1% Krople Do Nosa 10 ml

Nutrex Lipo 6 Black Hers Ultra Concentrate 60 Caps. Spalacz...

New Nordic

Xylometazolin VP 0.1% krople do nosa 10ml

Orofar Max 2mg+1mg 30 pastylek do ssania

Jaki powinien być farmaceuta?

Dzięki swoim pozytywnym cechom, lubiany farmaceuta może przyciągać klientów do danej apteki znajdującej się w Mogilnie. Powinien on być uprzejmy i empatyczny wobec pacjentów. Jest on specjalistą w dziedzinie farmacji. Będzie wiedział jak Ci pomóc, gdy zapytasz, jaki lek może pomóc. Jego postawa wzbudza także zaufanie społeczne.